Сметная документация по строительству военного госпиталя в Пскове будет уточнена

17:35, 28 февраля 2025, ПАИ

Стоимость работ по строительству нового лечебного корпуса военного клинического госпиталя в Пскове выросла. Об этом сообщил руководитель проекта ППК «Военно-строительная компания» Александр Андреев на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«На сегодняшний день строительство военного госпиталя идёт с небольшим отставанием от изначально запланированной даты. <…> Основная проблема касается удорожания проекта в части технологического присоединения», – отметил Александр Андреев.

Сметная документация по объекту разработана в полном объеме и направлена техническому заказчику на проверку, заверила заместитель начальника строительного управления ППК «Военно-строительная компания» Наталья Чирковская. «В настоящий момент выданы замечания со стороны технического заказчика, они сейчас находятся в работе на устранении. Планируем в начале марта завершить корректировку и направить повторно исправленную документацию в адрес технического заказчика», – сказала она.

Корректировки по сметной документации будут внесены и переданы заказчику до 7 марта, заверил главный инженер филиала «Санкт-Петербург» АО «53 ЦПИ» Андрей Каньшиев.