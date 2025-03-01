Мать погибшего в 2000-м году псковского десантника Алексея Некрасова: Он совершил подвиг, потому что иначе не мог

12:20, 01 марта 2025, ПАИ

Мать гвардии рядового Алексея Некрасова, который погиб в составе доблестной 6-й роты в 2000-м году, Надежда Некрасова уже 25 лет приезжает в Псковскую область в День памяти воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших при исполнении воинского долга.

«Каждый год мы приезжаем, и Псковская земля нас встречает вот уже 25 лет. Он совершил подвиг, потому что иначе не мог – за ним была семья», – отметила она в беседе с корреспондентом ПАИ.

29 февраля 2000 года Алексей Некрасов в составе 6-й роты держал оборону, раз за разом сдерживая атаки боевиков. Даже несмотря на полученное ранение, остался в строю. Во время одной из атак десантник погиб. Указом президента России Алексей Некрасов посмертно был удостоен ордена Мужества.

Инфографику, повествующую о ходе боя, можно увидеть здесь.

Сегодня, 1 марта, память десантников 6-й роты почтили у мемориала «Купол» в Черёхе.