Владимир Путин позвонил матери Марка Евтюхина

15:59, 01 марта 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин сегодня, 1 марта, в день 25-й годовщины подвига 6-й роты, позвонил матери командира батальона, Героя России Марка Евтюхина Лидии Евтюхиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«По случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников 6-й роты Владимир Путин позвонил по телефону Евтюхиной Лидии Ивановне – одной из матерей, которая потеряла своего сына в результате того славного боя», – подчеркнул Дмитрий Песков.

Лидия Евтюхина поддерживает связь с другими семьями погибших и активно координирует помощь им. Кроме того, она решает различные запросы родственников героев, делая это на добровольной основе на протяжении долгого времени, отметил Песков.

Владимир Путин неоднократно общался с Лидией Евтюхиной и поддерживает с ней тёплые отношения, заверил пресс-секретарь президента. Во время разговора глава государства дал высочайшую оценку подвигу героев 6-й роты и сказал, что в России его никогда не забудут, заключил он.

1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни.

90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Марку Евтюхину было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Инфографику о ходе боя смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что память десантников 6-й роты почтили у мемориала «Купол» в Черёхе.