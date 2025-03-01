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Памятные медали в год 25-летия подвига 6-й роты выпустили в Псковской области

Памятные медали выпустили в Псковской области в год 25-летия подвига десантников 6-й роты. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

  • Памятные медали выпустили в Псковской области в год 25-летия подвига десантников 6-й роты
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Памятные медали выпустили в Псковской области в год 25-летия подвига десантников 6-й роты
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Памятные медали выпустили в Псковской области в год 25-летия подвига десантников 6-й роты
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Медали выпустили ограниченным тиражом. «По одному экземпляру вручили вчера каждой семье на встрече с родными героев. Вечная слава псковским героям-десантникам!» – отметил губернатор.

Напомним, что 1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших при исполнении воинского долга.

1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни.

90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Инфографику, повествующую о ходе боя, можно увидеть здесь.

Сегодня траурные митинги прошли на кладбище в Орлецах и возле мемориала «Купол» в Черёхе.

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