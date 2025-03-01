Памятные медали в год 25-летия подвига 6-й роты выпустили в Псковской области
Памятные медали выпустили в Псковской области в год 25-летия подвига десантников 6-й роты. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
-
Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
Медали выпустили ограниченным тиражом. «По одному экземпляру вручили вчера каждой семье на встрече с родными героев. Вечная слава псковским героям-десантникам!» – отметил губернатор.
Напомним, что 1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших при исполнении воинского долга.
1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни.
90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.
Инфографику, повествующую о ходе боя, можно увидеть здесь.
Сегодня траурные митинги прошли на кладбище в Орлецах и возле мемориала «Купол» в Черёхе.
Более 87 тысяч псковичей обратились в единые клиентские центры газовых компаний за год
В Псковской области налажено конструктивное взаимодействие органов власти с УФСИН – Михаил Ведерников