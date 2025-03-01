Александра Сафронова: Для победителей премии мы от всего сердца подготовили пряники с логотипом «Народного признания»

19:59, 01 марта 2025, ПАИ

Для каждого победителя премии был подготовлен пряник с логотипом «Народного признания», рассказала шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова.

«В этом году мы были в качестве гостей. Мы совершенно спонтанно решили подготовить для победителей нашу пряничную продукцию и сделали пряники с фотопечатью именно с логотипом мероприятия. Решение было от сердца. Очень быстро мы все собрали и отправили. И надеемся, что все победители оценят нашу продукцию. Не только будет радость от победы и получения премии, еще вот такой вот небольшой от нас подарок, гостинец, который тоже, надеемся, очень им понравится», - отметила она.

Напомним, в 2024 году кондитерский дом «Себежанка» в Себежском районе завоевал статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка».