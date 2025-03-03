Концерт по мотивам фильма «Иван Грозный» состоится в Пскове

14:47, 03 марта 2025, ПАИ

Оратория «Иван Грозный» в редакции Абрама Стасевича прозвучит на 51-м Фестивале русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова 16 марта в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Премьера оратории проходила в 1961 году к 70-летию со дня рождения С. С. Прокофьева – автора музыки к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна.

Кроме того, музыка Прокофьева к «Ивану Грозному» до сих пор используется в балетной версии композитора Михаила Чулаки на либретто Юрия Григоровича и в виде полной партитуры всех номеров к киноленте.

Отметим, что фестиваль будет проходить в рамках нацпроекта «Семья». Программу можно найти по ссылке.