О рождении концерта для балалайки-контрабаса по мотивам Даниила Хармса рассказал Михаил Дзюдзе

23:56, 03 марта 2025, ПАИ

Как родилась идея создания концерта для балалайки-контрабаса по мотивам Даниила Хармса, рассказал заслуженный артист России Михаил Дзюдзе в эфире программы «Место встречи» на радио «Седьмое небо» (107.1 FM) в Пскове.

«Идея родилась с подачи композитора в недрах фестиваля Юрия Башмета в Сочи. Мы беседовали и создали такой творческий прорыв. Я здесь выступаю в роли не только музыканта, но и практически актёра. А Рустам Сокдеев написал замечательную музыку. Мы долго думали, что это за жанр, ведь это даже жанр какой-то новый. Это не опера и не декламация», – отметил он.

По словам музыканта, совместить музыку и тексты Даниила Хармса было непросто. «Текст у него непростой, особенный. Это писатель, который стоит особняком среди всех наших русских писателей и поэтов. В мире, я бы сказал, нет такого стиля, в котором писал Хармс», – сказал Михаил Дзюдзе.

В композициях прозвучат как отрывки текстов писателя, так и целые произведения. «Тексты подбирались к музыке, и музыка к текстам писалась. Процесс достаточно сложный», – пояснил он.

Кроме того, по словам музыканта, концерт рассчитан именно на взрослую аудиторию.

Напомним, новая концертная программа будет представлена в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, который пройдёт в Псковской областной филармонии с 15 по 23 марта.