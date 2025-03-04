В Стефановской церкви Мирожского монастыря меняют кровлю

08:31, 04 марта 2025, ПАИ

В Стефановской церкви Мирожского монастыря идут работы по замене стропильной системы и кровельного покрытия, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Вычинка деструктированной кладки внутри помещений иконописной мастерской выполнена на 80 %. Продолжается укрепление стен. Пока на объекте ведутся работы, которые не требуют соблюдения специальных температурных условий.

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403-1404 гг. Церковь перестроена и освящена в 1713 г.

Работы в Стефановской церкви ведутся с 2024 года. На этот год запланировано завершение кровельных работ, работа в интерьерах церкви и братского корпуса, устройство и подведение коммуникаций.