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Общество

В Стефановской церкви Мирожского монастыря меняют кровлю

В Стефановской церкви Мирожского монастыря идут работы по замене стропильной системы и кровельного покрытия, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Здесь и далее: фото АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Вычинка деструктированной кладки внутри помещений иконописной мастерской выполнена на 80 %. Продолжается укрепление стен. Пока на объекте ведутся работы, которые не требуют соблюдения специальных температурных условий.

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403-1404 гг. Церковь перестроена и освящена в 1713 г.

Работы в Стефановской церкви ведутся с 2024 года. На этот год запланировано завершение кровельных работ, работа в интерьерах церкви и братского корпуса, устройство и подведение коммуникаций.

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