Три крыла на двоих: пару псковских аистов отправили спасать популяцию в Рязанской области

13:01, 04 марта 2025, ПАИ

Пару псковских покалеченных аистов – Гарсию и Будулая – отправили спасать популяцию в Рязанской области. Об этом событии и истории птиц рассказала орнитолог, руководитель центра помощи аистам «Дом белого аиста» в Гдовском районе Марина Сиденко.

Обе птицы попали в «Дом белого аиста» в июле 2020 года с разницей в несколько дней. Будулая с травмированным левым крылом – у него закрытый суставной перелом в области лопатко-коракоидно-ключичного соединения – привезли из Невеля, а Гарсию спасли на трассе у деревни Погорелка между Островом и Псковом.

Гарсия попала в ДТП – движущийся автомобиль задел крыло, от удара сломалась самая крупная кость крыла – плечевая, птица получила открытый перелом. Отловила птицу и оказывала ей первую помощь Людмила Ефимова. На следующий день ветеринарный врач Светлана Зимина прооперировала аиста в Гдовской станции по борьбе с болезнями животных. Правое крыло целиком пришлось удалить.

«Будулай и Гарсия очень хотели иметь птенцов, – рассказала Марина Сиденко. – В начале мая 2024 года самочка отложила яйца в необычном для аистов гнезде на земле. Двух прекрасных птенцов вывела, вырастила и поставила на крыло эта трогательная пара – крупный Будулай с отставленным левым крылом и однокрылая Гарсия. Это их первые общие птенцы».

В конце февраля Будулай и Гарсия отправились в Рязанскую область в питомник Фонда поддержки восстановления популяции белых аистов «Рязанский дом белого аиста», где для них приготовили отдельные апартаменты.

Птицы уже добрались до места. «Надеемся, что они смогут прижиться в рязанском питомнике и ещё много лет будут размножаться, а их птенцы – пополнять популяцию диких аистов в Рязанской области, где этих птиц мало и они занесены в Красную книгу региона. Будем внимательно следить за их жизнью на Рязанской земле», – отметила Марина Сиденко и поблагодарила всех, кто в 2020 году участвовал в спасении этих птиц, в том числе Наталью Григорову, которая помогала Будулаю добраться в аистиный центр.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область из тёплых краёв вернулся первый в этом году аист.