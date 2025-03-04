Более 130 заявок уже поступило на участие в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской»

18:59, 04 марта 2025, ПАИ

Более 130 заявок уже поступило на участие в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской». Об этом корреспонденту ПАИ рассказала директор Корпоративной академии Правительства Псковской области Ирина Иванова.

«У нас сейчас уже подано более 130 заявок. Это как действующие военнослужащие, которые будут проходить отложенное обучение по программе, то есть после окончания своей службы в вооружённых силах, так и те, кто уже был демобилизован», – отметила Ирина Иванова.

Регистрация участников программы доступна до 31 марта 2025 года, уточнила она. «С 1 по 30 апреля же будет проходить этап тестирования, но ещё раз отмечу, что для действующих военнослужащих существуют отдельные сроки на всех этапах отбора», – заключила Ирина Иванова.

Программа «Герои земли Псковской» стартовала в регионе 23 февраля. Благодаря ей участники смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию. Регистрация участников программы продлится до 31 марта 2025 года на сайте герои.псков.рф.

За участниками программы закрепят опытных наставников. Одним из них станет губернатор Михаил Ведерников.