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Культура

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области планирует новые концерты с произведениями из известных кинофильмов

Новые треки из известных фильмов будет исполнять Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, заявил исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Напомним, что на сцене БКЗ филармонии прошла серия концертов с саундреками в исполнении оркестра из таких фильмов, как «Гарри Поттер» и «Звёздные войны. Интерстеллар».

Такие концерты практически все проходят с аншлагами, заметил Александр Боярков.

Он добавил, что по «Гарри Поттеру» было запланировано два концерта, но поскольку билеты продали очень быстро, решили сделать дополнительно два концерта.

«Это заходит на ура. Мы будем дальше делать саундтреки, у нас есть определенные планы. Пока у нас не очень получается из-за сложностей с нотами, всё-таки оркестр играет по нотам, и нужно их найти, а это непросто сейчас. Мы пытаемся делать, и будут на другие всем известные кинопроизведения концерты, но пока не буду анонсировать», – отметил Александр Боярков.

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