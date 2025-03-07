Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игорь Иванов: Расширение вещания «7 НЕБА» способствует культурному и образовательному обогащению аудитории

Расширение вещания радиостанции «7 НЕБО» способствует культурному и образовательному обогащению аудитории, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Фото: ПАИ

«Свободный доступ к информационным ресурсам с разнообразным и интересным контентом – это важный аспект для современного общества. Радиостанция «7 НЕБО», расширяя своё вещание, предоставляет возможность жителям региона получать информацию, развлекаться и развиваться благодаря разнообразным программам», – отметил он.

Это способствует культурному и образовательному обогащению аудитории, а также показывает пример другим медиа региона, добавил Игорь Иванов.

«Уверен, что радиостанция «7 НЕБО» продолжит радовать слушателей своими программами и её вещание на всю Псковскую область откроет новые горизонты для развития и сотрудничества. Желаю радиостанции дальнейших успехов и процветания!» – заключил он.

Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 марта 2025

Иван Белугин встретился с матерями погибших участников СВО
07 марта 2025

Юрий Ильин – о запуске областного вещания «7 НЕБА»: Будут новости и из Опочки
07 марта 2025

В большую восьмёрку выстроились участники акции в преддверии 8 Марта в Великих Луках
07 марта 2025

Личные вещи Героев России передали в дар школьному музею в Пскове
07 марта 2025

В Псковской области началась подготовка к юбилейной конференции «История, архивы и общество»

07 марта 2025

Игорь Иванов: Расширение вещания «7 НЕБА» способствует культурному и образовательному обогащению аудитории
07 марта 2025

Михаил Ведерников подсказал идею хорошего подарка для любимых женщин к 8 Марта
07 марта 2025

​О профилактике и лечении болезней суставов говорили в программе «Анамнез». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...