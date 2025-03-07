Игорь Иванов: Расширение вещания «7 НЕБА» способствует культурному и образовательному обогащению аудитории

17:26, 07 марта 2025, ПАИ

Расширение вещания радиостанции «7 НЕБО» способствует культурному и образовательному обогащению аудитории, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Свободный доступ к информационным ресурсам с разнообразным и интересным контентом – это важный аспект для современного общества. Радиостанция «7 НЕБО», расширяя своё вещание, предоставляет возможность жителям региона получать информацию, развлекаться и развиваться благодаря разнообразным программам», – отметил он.

Это способствует культурному и образовательному обогащению аудитории, а также показывает пример другим медиа региона, добавил Игорь Иванов.

«Уверен, что радиостанция «7 НЕБО» продолжит радовать слушателей своими программами и её вещание на всю Псковскую область откроет новые горизонты для развития и сотрудничества. Желаю радиостанции дальнейших успехов и процветания!» – заключил он.

Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.