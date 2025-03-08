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Общество

Новый вольер сделали для енотов на псковском подворье «Птичий дворик»

Новый вольер сделали для енотов на подворье «Птичий дворик» в Пскове. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Новый вольер сделали для енотов на подворье «Птичий дворик» в Пскове. Здесь и далее: скриншот видео «Птичьего дворика»

«У енотов новый вольер, приезжайте к ним в гости! Очень надеемся, что новый вольер понравится. Он большой, просторный. Теперь мы работаем до 18 часов каждый день», – отмечается в сообщении.

Кроме того, волонтёры объяснили, что гостям нельзя посмотреть на медвежонка, которого недавно привезли на подворье. «Он в изоляции, ведь ему нельзя привыкать к людям, чтобы потом была возможность вернуться в дикую природу. Его даже кормить нужно в перчатках, чтобы к запаху человека не привыкал. Понимаем, что вы хотели бы его увидеть, но надеемся на ваше понимание», – отметили волонтёры.

Ранее сообщалось, что енотам Тедди и Алисе в псковском «Птичьем дворике» ищут опекунов.

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