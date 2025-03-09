Благодарных слушателей пожелала радиостанции «7 НЕБО» глава Бежаницкого округа
Благодарных слушателей пожелала радиостанции «7 НЕБО» глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова.
«В век Интернета живое общение очень важно. Призываю вас больше времени уделять молодым. У нас есть активные ребята, которые даже имеют опыт написания новостей. Почему бы не привлекать их к активностям радио? Думаю, такие встречи обязательно будут полезны. Хочу пожелать вам хороших новостей, интересных гостей, в том числе и в Бежаницком муниципальном округе, и благодарных слушателей», – отметила Елена Иванова во время праздничного радиомарафона, посвящённого запуску областного вещания «7 НЕБА».
Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.
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