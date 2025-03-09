Благодарных слушателей пожелала радиостанции «7 НЕБО» глава Бежаницкого округа

13:22, 09 марта 2025, ПАИ

Благодарных слушателей пожелала радиостанции «7 НЕБО» глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова.

«В век Интернета живое общение очень важно. Призываю вас больше времени уделять молодым. У нас есть активные ребята, которые даже имеют опыт написания новостей. Почему бы не привлекать их к активностям радио? Думаю, такие встречи обязательно будут полезны. Хочу пожелать вам хороших новостей, интересных гостей, в том числе и в Бежаницком муниципальном округе, и благодарных слушателей», – отметила Елена Иванова во время праздничного радиомарафона, посвящённого запуску областного вещания «7 НЕБА».

Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.