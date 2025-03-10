Дворянские гербы и запись о рождении Мусоргского: уникальная выставка открылась в Пскове

13:01, 10 марта 2025, ПАИ

Выставка «Дворяне – все друг другу родня», подготовленная Государственным архивом Псковской области, открылась в Пскове сегодня, 10 марта. В рамках экспозиции гости могут узнать об истории старинных дворянских родов Псковской губернии, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



























На выставке представлено более 50 архивных документов, большая часть из которых – подлинные документы XVIII–XIX веков. Среди них уникальные гербы дворянских родов, генеалогические древа, в том числе генеалогическое древо князей Шаховских, которое впервые покинуло хранилище. Посетители также смогут ознакомиться с алфавитной книгой дворян Псковской губернии, планами интерьеров дворянских усадеб и фотографиями.

«Замечательная выставка. Дух захватывает! Смотришь и понимаешь, насколько в российской истории всё взаимосвязано. Из XVIII столетия в наше время протянулась связь поколений. Все мы – часть великой истории великой страны. Это главное, к чему можно прикоснуться в архиве. Это даже накладывает определённую ответственность перед людьми, которые смотрят на нас с этих фотографий», – поделился впечатлениями руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

На выставке любители генеалогии и геральдики смогут увидеть, как дворяне оформляли свои родословные. Кроме прочего, гости смогут ознакомиться с семейными дворянскими гербами.

«Мы впервые показываем широкой публике уникальный документ – метрическую книгу, где есть запись о рождении выдающегося композитора Модеста Мусоргского. У нас полные группы гостей. В ближайшие дни мест практически нет», – отметила директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Режим работы выставки: 10 марта – 17:00, 18:00; 11 марта – 12:00, 14:00, 16:00, 17:00; 12 марта – 12:00, 14:00, 16:00, 17:00; 13 марта – самостоятельное знакомство с выставкой (без экскурсии) с 12:00 до 17:00. Посетить экспозицию можно в Пскове, на улице Петрова, 1. Плата за посещение выставки не взимается. Для визита необходимо записаться по телефону +7-921-001-03-73 или по электронной почте: gapo@pskov.ru.

Напомним, что 10 марта в России отмечают День архивов. В Пскове в этот день чествовали профессионалов архивного дела.