Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

07:46, 12 марта 2025, ПАИ

Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности.

Злоумышленники звонят от имени специалистов «Госуслуг» и уверяют, что запрет установлен неверно. А после этого они предлагают перейти по ссылке, которая является фишинговой.

Мошенники предлагают пользователям перейти по короткой ссылке, которую они отправляют в мессенджерах, под предлогом исправления заявления. После перехода по этой ссылке человек попадает на сайт, который имитирует портал «Госуслуги», и вводит свои данные для входа, которые затем оказываются в руках злоумышленников. Получив доступ к аккаунту на госпортале, мошенники могут авторизоваться в банковском приложении с помощью «Госуслуг», что позволяет им получить доступ к счетам жертвы.

Кроме того, в ассоциации отметили, что по фишинговой ссылке на телефон жертвы может загрузиться вирус. Эта программа способна считывать СМС-сообщения, включая коды для входа на «Госуслуги» или в интернет-банк. Сигналы о попытках мошенничества с упоминанием самозапрета фиксируются также на платформе «Мошеловка» от «Народного фронта».

Эксперт Александра Пожарская сообщила, что злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг», представителями бюро кредитных историй или службой поддержки банков и предлагают помощь в подключении или снятии самозапрета, который якобы был установлен по технической ошибке.

Ранее эксперт рассказал, как самозапрет на кредит защищает псковичей от мошенников. Кроме прочего, жителям области пояснили, на какие кредиты самозапрет не действует. Также псковичам рассказали о гарантиях безопасности самозапрета на кредиты.