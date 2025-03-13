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Общество

Почти 150 комплексов фото- и видеофиксации работает в Псковской области

Почти 150 камер фото- и видео-фиксации насчитывается в Псковской области на данный момент. Об этом рассказал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

Сейчас в регионе установлено 113 фиксированных камер фото- и видео-фиксации. Кроме того, в области работают 33 камеры-передвижки – треноги и потоковые с «Парконом».

Также в январе этого года был заключён контракт на установку ещё 48 стационарных камер, уточнил Станислав Стармолотов.

Добавим, что интервью с врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимиром Папортым можно прочитать по ссылке.

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