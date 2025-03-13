Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

16 стационарных камер фото- и видеофиксации установят в Псковской области

Порядка 16 стационарных камер фото- и видеофиксации установят в Псковской области за счёт экономии средств. Об этом рассказал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

Комплексы появятся в Великих Луках, Пскове, а также на федеральных трассах, которые проходят через Псковскую область.

«Сейчас готовится конкурсная документация, и я думаю, что уже в апреле мы ее разместим. Рассчитываем, что к маю уже будет заключен контракт и работы будут выполнены», – заключил Станислав Стармолотов.

Добавим, что на данный момент в регионе работает почти 150 комплексов фото- и видеофиксации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 марта 2025

Специальную технику привлекли к уборке Пскова после зимы
13 марта 2025

Генеральная уборка продолжается на улицах Пскова
13 марта 2025

Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 14 марта
13 марта 2025

Бешеная енотовидная собака устроила смертельную драку с домашними животными в Себежском районе
13 марта 2025

16 стационарных камер фото- и видеофиксации установят в Псковской области
13 марта 2025

Почти 150 комплексов фото- и видеофиксации работает в Псковской области
13 марта 2025

Густой туман сохранится в Псковской области в первой половине дня
13 марта 2025

Бабушкины ушки находят грибники в псковских лесах

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...