16 стационарных камер фото- и видеофиксации установят в Псковской области

10:20, 13 марта 2025, ПАИ

Порядка 16 стационарных камер фото- и видеофиксации установят в Псковской области за счёт экономии средств. Об этом рассказал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Комплексы появятся в Великих Луках, Пскове, а также на федеральных трассах, которые проходят через Псковскую область.

«Сейчас готовится конкурсная документация, и я думаю, что уже в апреле мы ее разместим. Рассчитываем, что к маю уже будет заключен контракт и работы будут выполнены», – заключил Станислав Стармолотов.

Добавим, что на данный момент в регионе работает почти 150 комплексов фото- и видеофиксации.