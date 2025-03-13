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Как защититься от гриппа и ОРВИ: рекомендации для псковичей

О том, как избежать заболеваемости гриппом и ОРВИ, рассказала начальник отдела организации обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по Псковской области Нина Блажевич. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Нина Блажевич. Скриншот из выпуска телеканала

За прошлую неделю в регионе зарегистрировано более 6,5 тысячи случаев ОРВИ, причём большая часть заболевших – дети. В регионе также зарегистрировано 79 случаев гриппа, лабораторно подтверждённых как типы А и В.

Нина Блажевич подчеркнула важность профилактических мер, включая вакцинацию от гриппа. Прививки рекомендуется делать ежегодно, поскольку они адаптируются к текущим штаммам вируса в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, необходимо соблюдать гигиену, мыть руки с мылом, избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ, регулярно проветривать помещение. Также нужно соблюдать респираторный этикет, то есть прикрывать рот и нос при кашле или чихании, предупредила Нина Блажевич.

Ранее сообщалось, что более 100 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ.

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