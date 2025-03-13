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«Мусора много, но мы справляемся»: руководители подрядных организаций рассказали об уборке улиц Пскова

О том, как продвигается работа по уборке Пскова после зимы, рассказали представители подрядных организаций. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Уборкой города занимаются две компании. Порядок в центре поддерживает «Псковавтодор». «После зимы работы много, но мы справляемся. В течение месяца, я думаю, уберём. Объём большой. Мусора собралось много. Многие люди выкидывают мусорные пакеты, из дома несут их на остановки и ставят на зелёную зону», – рассказал директор Псковского филиала «Пскоавтодора» Сергей Пашков.

Другая половина города – зона ответственности компании «Ситиинвестгрупп». Несколько десятков машин работает на благоустройство города и его очистку от следов зимы круглосуточно.

«На данный момент трудятся около 30 человек. Плюсом убираем мосты и случайный мусор», – отметил директор компании Павел Талебин.

Ранее сообщалось, что генеральная уборка продолжается на улицах Пскова. Для этого к работе в городе привлекли специальную технику.

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