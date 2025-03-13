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Общество

Делаем всё возможное, чтобы как можно скорее завершить генуборку города – Борис Елкин

В Пскове делают всё возможное, чтобы как можно скорее завершить генеральную уборку города после зимы. Об этом заявил глава Пскова Борис Елкин телеканалу «Первый Псковский».

«Надо понимать, что, конечно, мы моментально от земли и пыли не избавимся. Большая часть пыли исчезнет, когда появится зелень на улице, особенно на газонах. Сейчас это просто земля, которая от ветра перемещается по городу. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее выйти из зимы и уменьшить дискомфорт для местных жителей», – подчеркнул Борис Елкин.

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