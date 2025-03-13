Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новое оборудование для аэрофотосъёмки получит псковский филиал «Роскадастра»

Новое оборудование для аэрофотосъёмки местности получит филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Псковской области, сообщил его директор Владимир Локтюшин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 марта.

Владимир Локтюшин. Фото: ПАИ

На данный момент создан отдел по проведению комплексных кадастровых работ. Идёт закупка автомобиля, а также беспилотного воздушного судна «Геоскан 201», которое позволяет выполнять аэрофотосъёмку до 22 квадратных километров за один полёт, уточнил гость медиацентра.

Вместе с этим было введено в работу программное обеспечение КБ Панорама. «Мы проводим обучение всех сотрудников новым программным средствам. Это позволит выполнять работы в большем объёме», – отметил он.

Ранее эксперт объяснила, как сэкономить на кадастровых работах в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 марта 2025

Александр Седунов: Крым – это уникальный и стратегически важный регион России
13 марта 2025

Об уборке улиц Пскова после зимы доложил губернатору глава города
13 марта 2025

Мастер на все руки: чемпионат «Профессионалы» по производству мебели прошёл в Пскове
13 марта 2025

С 17 марта будет ограничено движение на некоторых улицах Пскова
13 марта 2025

Программу «Земский работник культуры» запускают в Псковской области
13 марта 2025

Как сэкономить на кадастровых работах, объяснили псковичам
13 марта 2025

Эндокринологическое отделение открылось в Псковской детской областной больнице
13 марта 2025

Псковской областной противотуберкулёзной службе исполнилось 100 лет

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...