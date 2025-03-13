Новое оборудование для аэрофотосъёмки получит псковский филиал «Роскадастра»

17:24, 13 марта 2025, ПАИ

Новое оборудование для аэрофотосъёмки местности получит филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Псковской области, сообщил его директор Владимир Локтюшин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 марта.

На данный момент создан отдел по проведению комплексных кадастровых работ. Идёт закупка автомобиля, а также беспилотного воздушного судна «Геоскан 201», которое позволяет выполнять аэрофотосъёмку до 22 квадратных километров за один полёт, уточнил гость медиацентра.

Вместе с этим было введено в работу программное обеспечение КБ Панорама. «Мы проводим обучение всех сотрудников новым программным средствам. Это позволит выполнять работы в большем объёме», – отметил он.

Ранее эксперт объяснила, как сэкономить на кадастровых работах в Псковской области.