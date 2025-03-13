В Пскове идёт закупка материалов для ремонта коллектора в микрорайоне Крестки

18:07, 13 марта 2025, ПАИ

Ход противоаварийных работ в канализационном коллекторе в псковском микрорайоне Крестки обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава города Борис Елкин. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«В ходе ремонта обнаружились новые дефекты инженерных сетей. Специалисты горводоканала закупают необходимые материалы, чтобы продолжить переустройство сетей коллектора. Прежнего дискомфорта быть не должно», – отметил Михаил Ведерников.

Аналогичные мероприятия в этом году пройдут и в коллекторе, обслуживающем дома на улицах Алтаева и Новосёлов на Запсковье, уточнил он.

«В рамках работ, реализуемых по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», запланировано увеличение пропускной способности труб», – заключил губернатор.

Ранее сообщалось о начале ремонта коллектора. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что держит ситуацию под личным контролем.