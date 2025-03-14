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Более 300 птиц спасли псковские волонтёры при ликвидации разлива мазута в Краснодарском крае

Более 300 птиц спасли псковские волонтеры при ликвидации разлива мазута в Краснодарском крае. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Встреча с делегацией, принимавшей участие в устранении последствий ЧС в Краснодарском крае. Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

Группа из десяти волонтеров принимала участие в ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае с 24 февраля по 6 марта.

«Мы работали на очистке береговой линии и в птичнике, ухаживая за птицами. За все время мы помогли примерно 300 птицам и собрали более 50 мешков с мазутом. Всем волонтерам, которые хотят или планируют поездку в зону ЧС, мы хотим сказать, что не стоит ничего бояться, ведь брошенным точно никто не будет», – поделились волонтеры.

Ранее Михаил Ведерников поблагодарил псковских добровольцев, которые очищают от мазута черноморское побережье Краснодарского края.

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