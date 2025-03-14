Репетиция концерта-открытия 51-го Фестиваля русской музыки прошла в Пскове
Репетиция концерта-открытия 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова прошла на сцене БКЗ Псковской областной филармонии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Уже завтра в Псковской областной филармонии состоится грандиозное открытие! Концерт коллектива Zventa Sventana в сопровождении оркестра «Персимфанс» и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций», – отметили специалисты.
Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Семья».
Отметим, Zventa Sventana – проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачёва, который переосмысляет русский фольклор и адаптирует для современного слушателя. В программе концерта прозвучат симфонические обработки старинных русских народных песен.
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