Свыше девяти тысяч человек трудились в организациях ЖКХ Псковской области в 2024 году
Среднесписочная численность сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства Псковской области (исключая малые предприятия) в 2024 году составила 9 324 человека, сообщает Псковстат.
В 2024 году населению Псковской области было предоставлено жилищных и коммунальных услуг на сумму 14 миллиардов рублей, что составило 34,5% от общего объема платных услуг. В среднем на одного жителя региона приходилось 24 тысячи рублей на жилищно-коммунальные услуги.
Отметим, что день работников ЖКХ празднуют в России 16 марта.
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