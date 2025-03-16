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Общество

Свыше девяти тысяч человек трудились в организациях ЖКХ Псковской области в 2024 году

Среднесписочная численность сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства Псковской области (исключая малые предприятия) в 2024 году составила 9 324 человека, сообщает Псковстат.

Фото: Псковстат

В 2024 году населению Псковской области было предоставлено жилищных и коммунальных услуг на сумму 14 миллиардов рублей, что составило 34,5% от общего объема платных услуг. В среднем на одного жителя региона приходилось 24 тысячи рублей на жилищно-коммунальные услуги.

Отметим, что день работников ЖКХ празднуют в России 16 марта.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил работников сферы ЖКХ за непростой и важный труд

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