С 18 марта на дистанционное обучение переведены школы Куньинского района

20:53, 17 марта 2025, ПАИ

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди школьников на дистанционное обучение переходят школы Куньинского района с 18 марта по 23 марта. Об этом глава муниципалитета Олег Лебедев сообщил в своём телеграм-канале.

«С 24 марта начинаются каникулы. Эта мера позволит предупредить дальнейшее распространение инфекции. По детским садам решение будет приниматься отдельно, по результатам анализа посещаемости каждого филиала», – отметил глава Куньинского района Олег Лебедев.

Ранее сообщалось, что учреждения допобразования в Пскове переводят в дистанционный режим.