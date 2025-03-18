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Общество

Проводится укрепление фундамента Троицкого собора в Псковском кремле

Продолжается реставрация Троицкого собора на территории Псковского кремля. Сейчас продолжается установка лесов на фасадах храма. Проводится укрепление фундаментов, стен и сводов, демонтаж штукатурного слоя со стен и сводов Серафимовского придела, промывка кладки и швов. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов кульурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов кульурного наследия в Пскове (Псковской области)»

После начала работ по реставрации собора здесь вскрылись уникальные артефакты и захоронения, которые веками хранились за стенами и полами собора.

После реставрации памятник будет оснащен всеми необходимыми инженерными сетями.

С 2019 года из-за проблем с финансированием главная колокольня Пскова стояла в лесах. Благодаря поддержке правительства в 2022 году работы возобновились. Был отреставрирован шпиль и ярусы звона, частично леса были демонтированы. Продолжаются реставрационные работы по отделке внутренних помещений и прокладке инженерных сетей.

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