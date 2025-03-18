Кабинетный рояль Евпраксии Вульф стал частью фондов Пушкинского заповедника
Кабинетный рояль, приобретённый в фонды Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», сейчас можно увидеть в зале музейного Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Как рассказали ПАИ в службе информации Пушкинского заповедника, речь идёт о зале, где размещена постоянная экспозиция «Впечатленья бытия», сочетающая в себе ряд разделов, в том числе и тот, где представлены типологические предметы пушкинского времени.
Кабинетный рояль поступил в фонды музея от Александра Вревского, представителя дворянского рода Вульфов и Вревских, сообщает информационная служба «Михайловского» со ссылкой на главного хранителя музейных предметов Пушкинского заповедника Дарью Плотникову. Ранее он принадлежал семье Евпраксии Вревской, урождённой Вульф. Этой своей тригорской соседке и приятельнице, Зизи, как называли её домашние и друзья, Пушкин адресовал многие и многие поэтические строфы, упомянув её даже в романе «Евгений Онегин», напомнили в музее. Был знаком поэт и с мужем Евпраксии Николаевны, бароном Борисом Вревским, в 1830-е годы бывал у них в имении Голубово, что подтверждается записями во «Вседневном журнале», который вёл Вревский, пользовался их библиотекой.
Кабинетный рояль, который привезли в «Михайловское», находился в одном из имений Бориса Вревского — в Голубово или в Александрово. Он создан на фабрике Carl Rönisch в Дрездене в 1870-х годах.
«Предметы от семьи Вревских поступали в Пушкинский заповедник в разное время и стали основой постоянных экспозиций в мемориальных усадьбах «Михайловское» и «Тригорское», — напомнила Дарья Плотникова. Среди таких поступлений хранитель отметила наградной кубок первого владельца Тригорского М. Д. Вындомского, принадлежавший Евпраксии Вульф столик для рукоделия, три подсвечника, каминные часы из Тригорского, старинную ложку.
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