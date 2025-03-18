С Днём воссоединения Крыма с Россией поздравил псковичей Борис Елкин

10:40, 18 марта 2025, ПАИ

С Днём воссоединения Крыма с Россией поздравил жителей Пскова глава города Борис Елкин.

«Сегодняшний день – символ единства, исторической правды и силы народа. 18 марта 2014 года Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в родную гавань и стали частью России», – отметил глава Пскова в своём Telegram-канале.

Псковичи разделяют с крымчанами общую историю, ценности и культуру и одну Родину, подчеркнул Борис Елкин. «Это великая радость, что народ, некогда разделённый, вновь объединился. Мы являемся одной большой семьёй, способной преодолеть любые испытания. Наша сплочённость – залог успеха в достижении общих целей!» – заключил он.

Напомним, что воссоединение Крыма и России зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве главами России и Крыма. Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали её новыми субъектами.

В Пскове в честь этой даты состоится автопробег по улицам города, а также массовая зарядка.