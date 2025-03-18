Почти на треть выросло число случаев гриппа в Псковской области за неделю

14:24, 18 марта 2025, ПАИ

103 случая заболеваемости гриппом зарегистрировали в Псковской области с 10 по 16 марта. Это почти на треть больше, чем на предыдущей неделе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований у заразившихся жителей Псковской области подтверждены грипп А и В, уточнили в Роспотребнадзоре.

Отметим, что с 10 по 16 марта в Псковской области зафиксировали 6 929 случаев заболевания ОРВИ.