Игру в интеллектуальное лото провели для псковских школьников сотрудники «Михайловского»

17:19, 18 марта 2025, ПАИ

День рождения Пушкинского заповедника восьмиклассники из псковского Социально-экономического лицея №21 имени героя России С. В. Самойлова отметили игрой в интеллектуальное лото. Игру для псковских школьников придумали и провели сегодня, 18 марта, специалисты отдела музейного проектирования и координации Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Встреча школьников с музейщиками прошла в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева в Пскове. Сотрудники «Михайловского» рассказали ребятам о том, как работает Пушкинский заповедник в наши дни. Школьники узнали об основных современных обязанностях хранителей мемориальных усадеб и научных сотрудников, а ещё о том, какие задачи – очень непростые с учётом возраста деревьев в мемориальных парках и северо-западного климата – выполняют работники садово-парковой службы.

После этого восьмиклассников разделили на три команды и предложили им сыграть в интеллектуальное лото, используя как те сведения, которые они только что получили, так и то, что им было известно о Пушкине и его музее раньше. Участников игры также пригласили чаще приезжать в «Михайловское», на экскурсии, выставки и музейные занятия, многие из которых они могут посетить за государственный счёт – в рамках федеральной программы «Пушкинская карта».

Пушкинский заповедник проводит в библиотеке «Родник» различные по форматам и темам акции как для детей, так и для взрослых.