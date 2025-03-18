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Общество

Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова

Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова
    Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
  • Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова
    Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
  • Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова
    Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
  • Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова
    Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
  • Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова
    Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
  • Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова
    Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
  • Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова
    Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
  • Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова
    Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
  • Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова
    Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
  • Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова
    Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
  • Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова
    Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
  • Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова
    Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ

Автопробег проходит по центральным улицам города Пскова. Конечной точкой автопробега станет гора Соколиха, где участники развернут шестиметровые флаги России, Крыма и Псковской области.

Ранее к этой дате в Детском парке Пскова открылась выставка фотографий из Крыма.

Напомним, День воссоединения Крыма с Россией отмечается ежегодно 18 марта.

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