Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова

17:58, 18 марта 2025, ПАИ

Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ























Автопробег проходит по центральным улицам города Пскова. Конечной точкой автопробега станет гора Соколиха, где участники развернут шестиметровые флаги России, Крыма и Псковской области.

Ранее к этой дате в Детском парке Пскова открылась выставка фотографий из Крыма.

Напомним, День воссоединения Крыма с Россией отмечается ежегодно 18 марта.