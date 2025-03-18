Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова
Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
Автопробег проходит по центральным улицам города Пскова. Конечной точкой автопробега станет гора Соколиха, где участники развернут шестиметровые флаги России, Крыма и Псковской области.
Ранее к этой дате в Детском парке Пскова открылась выставка фотографий из Крыма.
Напомним, День воссоединения Крыма с Россией отмечается ежегодно 18 марта.
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