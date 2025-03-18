Концерт «Русская сказка» проходит в БКЗ Псковской филармонии
Концерт «Русская сказка» в рамках 51-го Фестиваля русской музыки проходит в Псковской областной филармонии во вторник, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
Зрители слушают выступление лауреата и обладателя Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, солистки Государственного оркестра «Гусляры России» Московской областной филармонии Ольги Алексеевой.
Исполнительница представляет программу вместе со специальным гостем Вячеславом Змеу (флейта Пана) и камерным составом Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством дирижёра Бориса Баринова.
Псковских школьников и студентов приглашают поучаствовать в олимпиаде по финансовой безопасности
Технологический трек и университетский лицей: ректор ПсковГУ Наталья Ильина в «Оглавлении». Главное