Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концерт «Русская сказка» проходит в БКЗ Псковской филармонии

Концерт «Русская сказка» в рамках 51-го Фестиваля русской музыки проходит в Псковской областной филармонии во вторник, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Зрители слушают выступление лауреата и обладателя Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, солистки Государственного оркестра «Гусляры России» Московской областной филармонии Ольги Алексеевой.

  • Концерт в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Концерт в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Концерт в Пскове
    Фото: ПАИ

Исполнительница представляет программу вместе со специальным гостем Вячеславом Змеу (флейта Пана) и камерным составом Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством дирижёра Бориса Баринова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 марта 2025

Установление пожароопасного сезона прогнозируется в Псковской области с 1 апреля
18 марта 2025

В Псковской области проведены превентивные противопаводковые мероприятия
18 марта 2025

Две псковички выступили в финале Всероссийской олимпиады школьников «Софиум»
18 марта 2025

Псковских школьников и студентов приглашают поучаствовать в олимпиаде по финансовой безопасности
18 марта 2025

Около ста псковичей приняли участие в «Зарядке с героем»
18 марта 2025

Автопробег в честь воссоединение Крыма с Россией проходит по улицам Пскова
18 марта 2025

Технологический трек и университетский лицей: ректор ПсковГУ Наталья Ильина в «Оглавлении». Главное
18 марта 2025

Ученики островской гимназии слушали на переменах песни Юрия Антонова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...