Концерт «Русская сказка» проходит в БКЗ Псковской филармонии

19:41, 18 марта 2025, ПАИ

Концерт «Русская сказка» в рамках 51-го Фестиваля русской музыки проходит в Псковской областной филармонии во вторник, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Зрители слушают выступление лауреата и обладателя Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, солистки Государственного оркестра «Гусляры России» Московской областной филармонии Ольги Алексеевой.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Исполнительница представляет программу вместе со специальным гостем Вячеславом Змеу (флейта Пана) и камерным составом Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством дирижёра Бориса Баринова.