Заявителям программы «Герои земли Псковской» рассказали, как можно получить письменное разъяснение о прохождении этапов отбора

12:54, 19 марта 2025, ПАИ

Заявителям региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» рассказали, как при необходимости можно получить письменное разъяснение о прохождении этапов отбора этой кадровой программы.

«Письменные обращения по вопросам реализации программы направляются на адрес электронной почты: heroes@pskov.ru. При направлении обращения необходимо указывать персональный ID участника (присваивается при регистрации на цифровой платформе), а также контактные данные для уточнения информации и направления ответа», – отметили организаторы программы.

При этом анонимные обращения не рассматриваются. Рассмотрение письменных обращений осуществляется специальной рабочей группой, состав которой утверждается общественным советом программы. Напомним, совет возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Прием заявок на участие в региональной кадровой программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована Михаилом Ведерниковым и стартовала 23 февраля, в День защитника Отечества. Первое, установочное заседание общественного совета программы прошло накануне, 21 февраля. В состав совета программы, в частности, вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы - директор корпоративной академии правительства Псковской области» Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы "Герои земли Псковской" читайте в специальном сюжете ПАИ