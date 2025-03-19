«Концерт для контрабаса с абсурдом» проходит в Пскове

19:58, 19 марта 2025, ПАИ

В рамках 51-го фестиваля русской музыки на сцене БКЗ Псковской областной филармонии проходит «Концерт для контрабаса с абсурдом», передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В концерте участвуют Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас) и Кристина Евдокимова (сопрано) вместе с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области под управлением Александра Антонова. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Семья».

Ранее сообщалось, что зрители 51-го фестиваля русской музыки услышали программу «Русская сказка».