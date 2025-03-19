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Общество

«Концерт для контрабаса с абсурдом» проходит в Пскове

В рамках 51-го фестиваля русской музыки на сцене БКЗ Псковской областной филармонии проходит «Концерт для контрабаса с абсурдом», передаёт корреспондент ПАИ.

  • Концерт в Псковской филармонии
    Фото: ПАИ
  • Концерт в Псковской филармонии
    Фото: ПАИ
  • Концерт в Псковской филармонии
    Фото: ПАИ
  • Концерт в Псковской филармонии
    Фото: ПАИ
  • Концерт в Псковской филармонии
    Фото: ПАИ
  • Концерт в Псковской филармонии
    Фото: ПАИ

В концерте участвуют Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас) и Кристина Евдокимова (сопрано) вместе с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области под управлением Александра Антонова. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Семья».

Ранее сообщалось, что зрители 51-го фестиваля русской музыки услышали программу «Русская сказка».

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