«Концерт для контрабаса с абсурдом» проходит в Пскове
В рамках 51-го фестиваля русской музыки на сцене БКЗ Псковской областной филармонии проходит «Концерт для контрабаса с абсурдом», передаёт корреспондент ПАИ.
В концерте участвуют Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас) и Кристина Евдокимова (сопрано) вместе с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области под управлением Александра Антонова. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Семья».
Ранее сообщалось, что зрители 51-го фестиваля русской музыки услышали программу «Русская сказка».
На двух железнодорожных переездах в Пскове устранены нарушения после вмешательства прокурора