«Хорошо ест и набирает вес»: волонтёры рассказали о состоянии спасённого в Псковской области медвежонка

17:13, 20 марта 2025, ПАИ

О состоянии спасённого в Псковской области медвежонка рассказали сотрудники биостанции в Тверской области в группе организации в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Фото: «Центр спасения медвежат-сирот» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Фото: «Центр спасения медвежат-сирот» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Фото: «Центр спасения медвежат-сирот» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Фото: «Центр спасения медвежат-сирот» в соцсети «ВКонтакте»







Медвежонок остался сиротой из-за лесозаготовительных работ: звуки техники, человеческие голоса спугнули маму-медведицу в берлоге, в результате чего она убежала. Его нашли лесники в Дедовичах и доставили в подворье «Птичий дворик», откуда его перевезли на биостанцию в Тверской области.

«Дина уже ест из миски, демонстрируя поистине медвежий аппетит! Пока у неё это получается не очень аккуратно, но главное, что она хорошо ест и набирает вес!» – отметили специалисты и добавили, что всех медвежат крайне важно приучить к кормлению из мисок до их перевода в лесные вольеры.

Медвежонка назвали Диной, связав первую букву её имени с Дедовичским районом, где она родилась.