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Общество

«Хорошо ест и набирает вес»: волонтёры рассказали о состоянии спасённого в Псковской области медвежонка

О состоянии спасённого в Псковской области медвежонка рассказали сотрудники биостанции в Тверской области в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

  • Медвежонок Диана
    Фото: Фото: «Центр спасения медвежат-сирот» в соцсети «ВКонтакте»
  • Медвежонок Диана
    Фото: Фото: «Центр спасения медвежат-сирот» в соцсети «ВКонтакте»
  • Медвежонок Диана
    Фото: Фото: «Центр спасения медвежат-сирот» в соцсети «ВКонтакте»
  • Медвежонок Диана
    Фото: Фото: «Центр спасения медвежат-сирот» в соцсети «ВКонтакте»

Медвежонок остался сиротой из-за лесозаготовительных работ: звуки техники, человеческие голоса спугнули маму-медведицу в берлоге, в результате чего она убежала. Его нашли лесники в Дедовичах и доставили в подворье «Птичий дворик», откуда его перевезли на биостанцию в Тверской области.

«Дина уже ест из миски, демонстрируя поистине медвежий аппетит! Пока у неё это получается не очень аккуратно, но главное, что она хорошо ест и набирает вес!» – отметили специалисты и добавили, что всех медвежат крайне важно приучить к кормлению из мисок до их перевода в лесные вольеры.

Медвежонка назвали Диной, связав первую букву её имени с Дедовичским районом, где она родилась.

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