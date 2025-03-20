Мемориальную доску Герою России Павлу Горбоконенко хотят установить в Пскове

17:49, 20 марта 2025, ПАИ

Вопрос об установке памятной доски заместителю командира 177-го отдельного отряда спецназначения 2-й отдельной гвардейской бригады спецназа, гвардии майору Павлу Горбоконенко рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму, который прошёл сегодня, 20 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Павел Горбоконенко – участник специальной военной операции. 4 июня 2023 года отряд российских военнослужащих под его командованием охранял госграницу возле села Новая Таволжанка Белгородской области. Он вскрыл попытку перехода противником государственной границы, вступив в бой с неприятелем. Гвардии майор своими грамотными и умелыми действиями предотвратил попытку провокации и прорыва через границу, но в бою получил смертельное ранение.

31 июля 2023 года ему было присвоено звание Героя России (посмертно).

Памятную доску планируется установить на доме на улице Шестака, 23.

Добавим, что с ходатайством выступила общественная комиссия по упорядочиванию названий улиц, памятных знаков и мемориальных досок.

Теперь вопрос об установке памятной доски рассмотрят на очередной сессии Псковской городской Думы, которая пройдёт 28 марта.

Напомним, что в феврале полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, волонтёры, кадеты, члены молодёжных организаций стали участниками премьерного показа фильма «Позывной «Вожак» из цикла «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности», посвящённого Павлу Горбоконенко. Премьера фильма прошла в региональном Доме молодёжи в Пскове.