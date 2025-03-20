Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мемориальную доску Герою России Павлу Горбоконенко хотят установить в Пскове

Вопрос об установке памятной доски заместителю командира 177-го отдельного отряда спецназначения 2-й отдельной гвардейской бригады спецназа, гвардии майору Павлу Горбоконенко рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму, который прошёл сегодня, 20 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Эскиз предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы

Павел Горбоконенко – участник специальной военной операции. 4 июня 2023 года отряд российских военнослужащих под его командованием охранял госграницу возле села Новая Таволжанка Белгородской области. Он вскрыл попытку перехода противником государственной границы, вступив в бой с неприятелем. Гвардии майор своими грамотными и умелыми действиями предотвратил попытку провокации и прорыва через границу, но в бою получил смертельное ранение.

31 июля 2023 года ему было присвоено звание Героя России (посмертно).

Памятную доску планируется установить на доме на улице Шестака, 23.

Добавим, что с ходатайством выступила общественная комиссия по упорядочиванию названий улиц, памятных знаков и мемориальных досок.

Теперь вопрос об установке памятной доски рассмотрят на очередной сессии Псковской городской Думы, которая пройдёт 28 марта.

Напомним, что в феврале полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, волонтёры, кадеты, члены молодёжных организаций стали участниками премьерного показа фильма «Позывной «Вожак» из цикла «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности», посвящённого Павлу Горбоконенко. Премьера фильма прошла в региональном Доме молодёжи в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 марта 2025

Ветеранам-новоизборянам вручили медали «80 лет Победы»
20 марта 2025

Планы по развитию системы здравоохранения Псковской области озвучила Марина Гаращенко
20 марта 2025

Посвященная Всемирному дню поэзии ​литературно-художественная программа прошла в Пскове
20 марта 2025

Современным оборудованием для реабилитации оборудовали ​Псковский госпиталь для ветеранов войн

20 марта 2025

Художник Виктор Лысюк стал гостем «Серебряного дождя». Главное
20 марта 2025

Отечественные препараты ничем не хуже импортного производства – Марина Гаращенко
20 марта 2025

Псковичи могут подать заявку на новую номинацию всероссийского конкурса «Семья года»
20 марта 2025

Юбилейные медали в честь 80-летия Победы вручил ветеранам Борис Елкин

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...