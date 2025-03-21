«Эстафету Победы» приняли в Пскове

12:23, 21 марта 2025, ПАИ

Международную акцию «Эстафета Победы», которую проводят пограничники, приняли в Пскове сегодня, 21 марта, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



















































Торжественная церемония передачи эстафеты состоялась у Могилы Неизвестного Солдата. К памятнику возложили гирлянду воинской славы и цветы. После чего была объявлена минута молчания в честь павших на полях сражений.

«Сегодняшняя акция напоминает нашему народу о той борьбе, которую вели бойцы Советской армии с фашистской Германией. Наша священная обязанность – сохранять память о мужестве героев-фронтовиков и той непомерной цене, которую они заплатили. Нашему подрастающему поколению предстоит укреплять суверенитет будущей России», – отметил заместитель председателя Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов пограничных войск» полковник запаса Сергей Лепëшкин.

«Эстафета Победы» – это международная военно-патриотическая акция, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходящая вдоль внешних границ государств – участников СНГ. Она символизирует единство народов в борьбе с фашизмом и память о героизме советского народа. Участники несут символы эстафеты – макеты пограничных столбов – через города и посёлки, отдавая дань памяти героям.

Напомним, что ранее «Эстафету Победы» приняли в Печорах и в Самолве Гдовского района, а 23 марта её ждут в Пыталовском муниципальном округе. После этого она направится в Смоленскую область и завершится 28 мая в Москве.