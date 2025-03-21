Опера Мусоргского «Сорочинская ярмарка» прозвучала в рамках 51-го фестиваля русской музыки в Пскове

21:58, 21 марта 2025, ПАИ

Концерт, проходящий в рамках фестиваля «Гений места» и 51-го фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, стал завершением масштабного музыкального события, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

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Опера Модеста Мусоргского «Сорочинская ярмарка» прозвучала в исполнении солистов Мариинского театра и объединённого симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.

Отметим, фестиваль открылся 15 марта концертом проекта Zventa Sventana.

.Добавим, 51-й фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова организован в рамках нацпроекта «Семья».