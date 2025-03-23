«Тема недели»: студенты, новые граждане, ветераны СВО и письма солдатам

15:29, 23 марта 2025, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы «Тема недели» вышел в эфир телеканала «Первый Псковский», Автор и ведущий Александр Машкарин рассказал о вопросах с карьерным прицелом, которые задали губернатору Михаилу Ведерникову московские студенты, новых гражданах России, которые находят себя в нашей области, программе «Герои земли Псковской» и опыте муниципальной реформы, которым друг с другом делятся муниципалитеты региона. Псковское агентство информации публикует текстовую версию программы.

Неделя получилась по-настоящему весенней, насыщенной и бодрой. И темы нашей сегодняшней программы только позитивные.

Вот, например, губернатор Михаил Ведерников несколько дней работал в Москве. Обычно когда говорят «губернатор работал в Москве» рисуется картинка: вот глава региона встречается с министрами, руководителями федеральных ведомств. Безусловно, так и есть. Однако Михаил Ведерников проводил встречи не только, как принято говорить, с официальными лицами. На это неделе он встретился со студентами Российского экономического университета имени Плеханова. Ректор университета Иван Лобанов показал ему, чем гордится университет, кстати наш регион и вуз подписали соглашение о сотрудничестве, а после Михаил Ведерников рассказал о Псковской области и ответил на вопросы студентов. Вопросы, кстати, у студентов были, я бы сказал были с карьерным прицелом.

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В нашей области продолжается прием заявлений от участников и ветеранов СВО в региональную кадровую программу «Герои земли Псковской». Напомним, она была запущена в феврале этого года, программу патронирует глава региона.

Для участия в программе уже подано более 220 заявлений. На минувшей неделе оператор программы – корпоративная академия при правительстве Псковской области – организовала встречу членов общественного совета «Героев земли Псковской» с потенциальными участниками программы – ветеранами специальной военной операцией. И герои задавали очень предметные и детальные вопросы: об особенностях тестирования, длительности обучения и преподавателей, о том будет ли обязательное распределение после обучения.

Прием заявлений, напомню, завершается 31 марта на сайте герои.псков.рф.

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Я уже рассказывал, что Псковская область является одним из регионов России, накопивших уникальный опыт по переселению соотечественников. Ежедневно, и это не преувеличение, ежедневно – на границе встречают новые семьи, которые решили вернуться на родину, в Россию, выбрав местом жительства в Псков.

Например, семья Паршонковых Алина и Вадим уже получили российские паспорта. В Псков из Латвии супруги и их дочка Милана переехали всего три месяца назад. За это время нашли работу, дочь уже ходит в садик.

Что тут можно сказать. Добро пожаловать домой!

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Вновь коротко вернусь к теме муниципальной реформы в Псковской области. В сентябре в 11 округах впервые предстоит сформировать окружные собрания депутатов, а затем выбрать глав округов и тоже впервые в этих муниципалитетах – по конкурсу.

А пока идет переходный период уже прошедшие путь преобразования муниципалитеты готовы помогать соседям. Вот, например, Невельский округ.

Тут я просто процитирую главу округа Олега Майорова.

«Опыт работы в окружной системе накоплен и нами, и нашими соседями достаточно большой для того, чтобы говорить о несомненных плюсах централизации управления и ресурсов в муниципалитете. Все этапы, особенности переходного периода давно отработаны. Мы были в первой волне районов, которые прошли преобразования в округа. После этого мы помогали советом тем муниципалитетам, которое шли во второй волне после нас. Поэтому тем округам, в которых в сентябре предстоит формирование окружных Собраний, затем избрание глав по конкурсу, где сейчас идет активная работа над нормативной базой, мы, конечно, также готовы помочь своим опытом, советами, как спокойно и без ошибок пройти этот этап», – подчеркнул глава округа.

Обращаю внимание. Модель работы в округе уже отработана, есть и свои наставники. Так что процесс идет совершенно спокойно.

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И в заключении хочу рассказать вот о чем. Радиостанция «7 НЕБО» запускает новый проект «Живое письмо солдату». Дети из каждого муниципалитета Псковской области прочтут в эфире областной радиостанции свои письма участникам и ветеранам специальной военной операции. «Живые письма» уже звучат в ежедевном радиоэфире.

Инициатива по созданию такого радиопроекта была поддержана губернатором Михаилом Ведерниковым во время встречи с волонтерами в Центре культурного развития Островского района. Ребята писали письма участников СВО и рассказали, что хотели бы записать еще и радиообращения. Глава региона идею одобрил.

Оператором проекта стала радиостанция «7 НЕБО», которая в марте запустила вещание на территорию всей Псковской области. При поддержке редакций районных изданий «живые письма» в адрес участников СВО собираются из всех районов, их услышат во всех уголках региона.