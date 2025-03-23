Борис Елкин поделился с псковичами историей улицы Волкова

10:52, 23 марта 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поделился историей улицы Волкова в своём Telegram-канале.

«Если вы свернёте направо или налево от сквера Народовластия, то окажетесь на улице Волкова, названной в честь Героя Советского Союза, закрывшего своим телом амбразуру фашистского дзота», – объяснил глава города.

Александр Волков работал слесарем на одном из заводов в Пскове, прежде чем его призвали в Красную армию, где он завершил курсы младших лейтенантов. С первых дней Великой Отечественной войны он участвовал в боях на Ленинградском фронте, защищая город и участвуя в прорыве блокады.

В январе 1944 года у Пулковских высот стрелковый батальон 131-го гвардейского полка атаковал хорошо укреплённые позиции противника. Младший лейтенант Александр Волков уверенно командовал своим взводом. Ему удалось уничтожить врагов в одном из дзотов, однако огонь продолжался из второго, рассказал Борис Елкин.

«Когда боеприпасы у командира взвода закончились, он, проявив мужество, бросился к оставшемуся дзоту и накрыл своим телом амбразуру, позволив своим бойцам перейти в атаку и овладеть позициями врага. Младшему лейтенанту Александру Волкову навсегда останется 28 лет, но его подвиг будет жить вечно в памяти нашего города», – подчеркнул он.

Напомним, что новую рубрику в честь 80-летия Победы запустил Борис Елкин 2 марта. Он знакомит псковичей с историями героев, в честь которых названы улицы города.