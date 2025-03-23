Вильфанд сообщил, что 2025 год может оказаться в числе пяти самых теплых за всю историю

15:48, 23 марта 2025, ПАИ

2025 год может оказаться в числе пяти самых теплых за всю историю, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Он отметил, что существует вероятность, что 2025 год может войти в пятерку самых теплых. Это связано с тем, что последние годы становятся все теплее из-за увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, этот процесс пока не удалось стабилизировать, подчеркнул Роман Вильфанд.

Кроме того, температура океана остается очень высокой, и его верхний слой, взаимодействующий с атмосферой, хорошо прогрелся. Это также влияет на состояние атмосферы, поскольку тепло, передаваемое от океанов, способствует повышению температуры воздуха, объяснил эксперт.

Роман Вильфанд отметил, что определить, какое место займет 2025 год в списке самых теплых лет, будет возможно лишь во второй половине года.

О тёплом десятилетии, прошлогоднем снеге и особенностях псковской погоды читайте в ПАИ в интервью с начальником Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талой Нещадимовой.

Ранее сообщалось, что до +9 градусов прогнозируют в Псковской области 24 марта.