Более чем на 40% выросло число случаев гриппа в Псковской области за неделю
146 случаев заболеваемости гриппом зарегистрировали в Псковской области с 17 по 23 марта. Это более чем на 40 % больше, чем на предыдущей неделе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По результатам лабораторных исследований у заразившихся жителей Псковской области подтверждены грипп A и B, уточнили в пресс-службе.
Отметим, что с 17 по 23 марта в Псковской области зафиксировали 6 232 случая заболевания ОРВИ.
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