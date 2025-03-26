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Общество

Богом зданные дальние пещеры в Печорах закроют с 17 апреля

Богом зданные дальние пещеры в Печорах будут закрыты с 17 по 21 апреля, сообщили ПАИ в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

Изображение из официального Telegram-канала Псково-Печерского монастыря

Ближние пещеры будут открыты для посетителей с 9:00 до 17:00 ежедневно.

Об истории Псково-Печерского монастыря, испытаниях, традициях, а также почему говорят, что пещеры Богом зданные, читайте в специальном материале на ПАИ.

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