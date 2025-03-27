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Общество

Алексей Наумец вручил ветерану медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил жительнице Гдовского района Фаине Васильевне Долотовой сенатор от Псковской области Алексей Наумец сегодня, 27 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Награду ветерану вручили по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Сейчас Фаина Васильевна проживает вместе с дочерью в Московской области, в городе Королёве.

Вручение медали в честь 80-летия Победы. Фото: ПАИ

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Наумец стал гостем радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). В эфире он рассказал о работе с участниками и ветеранами СВО.

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Алексей Наумец вручил ветерану медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

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