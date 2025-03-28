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Общество

Фактов нападения бездомных собак на людей не зарегистрировано в Пскове в этом году

Фактов нападения бездомных собак на людей не зарегистрировано в Пскове в этом году, сообщил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин на 34-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«В целом у нас проблем таких практически не было. А в этом году в Пскове вообще не зарегистрировано таких фактов, чтобы граждане получали какие-то повреждения или пострадали от нападения бездомных животных», – сказал Сергей Сурин, отвечая на вопросы депутатов.

Напомним, что 90 тысяч рублей компенсации взыскал суд с владельца собаки, напавшей летом 2024 года на ребёнка в Псковском районе.

О том, как решают проблему бездомных животных в Псковской области, читайте здесь.

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