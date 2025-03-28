О первых переехавших в Псковскую область импатриантах рассказала Елена Полонская

13:23, 28 марта 2025, ПАИ

О первых переехавших в Псковскую область импатриантах рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ уполномоченный при губернаторе региона по работе с соотечественниками Елена Полонская.

«К нам переехала многодетная семья, в которой семь детей. Семья многонациональная, имеющая гражданство Хорватии, Канады и Польши», – отметила она.

Правительство Псковской области предоставило им возможность временного проживания в одном из санаториев в Пушкинских Горах, пока будет формироваться система одного окна по работе с этой семьёй. «Семья очень большая, поэтому сотрудники миграционной службы, специалисты социальных органов, комитета здравоохранения будут работать одной командой, чтобы в максимально сжатые сроки оформить все необходимые документы для этой семьи, чтобы они как можно быстрее прошли этап социализации в нашем регионе. Далее мы будем подбирать уже постоянное место жительства, трудоустраивать старших членов семьи, устраивать в образовательные учреждения школьников», – рассказала Елена Полонская.

Семья осознанно покинула европейские страны и официально отказалась от политики тех государств, которые покинула, из-за агрессивной политики по отношению к русскоязычному населению и тем, кто исповедует и поддерживает православие. «Псков семья выбрала не случайно – у нас огромное количество храмов. Они сами говорят, что будут с большим удовольствием посещать каждый храм и впитывать нашу православную культуру. Семья официально говорит, что она поддерживает культурные, духовные традиционные ценности России», – подчеркнула уполномоченный.

Эта семья полностью подходит под статус импатриантов, уточнила она. «Это семья, которая имеет три важные составляющие: высококвалифицированный специалист – папа является IT-специалистом высокого уровня и такой специалист востребован на территории Псковской области. Также семья переезжает в полном составе, планирует постоянное проживание на территории Псковской области и поддерживает культурные и традиционные духовные ценности России», – отметила Елена Полонская.

Она также напомнила, что Псковская область является пилотным регионом по внедрению стандарта интеграции импатриантов.

«Сейчас семья в установленном законом порядке получит разрешение на временное пребывание без квоты, далее уже вместе будем проходить процедуру по оформлению гражданства России», – рассказала уполномоченный.

При этом семья владеет русским языком на разговорном уровне. «Детки, которые постарше, могут разговаривать, которые помладше – им еще предстоит познакомиться с русским языком и культурой. Но я уверена, что при поддержке правительства Псковской области этот процесс будет запущен и достаточно быстро они смогут освоить русский язык. Родители тем более на это настроены. Они поддерживают русскую культуру в семье», – подчеркнула Елена Полонская.