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Общество

За год Псковская область на 24 пункта улучшила позиции в рейтинге по эпидситуации с туберкулёзом

За год Псковская область на 24 пункта улучшила позиции в рейтинге по эпидемической ситуации с туберкулёзом, сообщил главный врач Псковского областного туберкулёзного диспансера Сергей Богатин в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

В 2023 году регион среди других субъектов РФ занимал 33-е место, в 2024 году по совокупности множества показателей поднялся на девятое.

Сергей Богатин также уточнил, что за пять лет смертность от туберкулёза в Псковской области снизилась на 44,6%, распространённость туберкулёза снизилась на 59%. Излечение больных туберкулёзом за пять лет выросло на 84%.

Ранее сообщалось, что 85% больных туберкулёзом в Псковской области – мужчины, а 50% от заболевших этим недугом имеют устойчивую к лекарствам форму.

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