Псковичей приглашают на занятия «Школы сахарного диабета»

19:22, 28 марта 2025, ПАИ

Псковская городская поликлиника приглашает желающих присоединиться к занятиям в «Школе сахарного диабета», которые пройдут в медучреждении 8, 14 и 25 апреля.. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Занятия в школе проходят в формате лекций с презентациями и практической частью. После занятия пациенты смогут задать вопросы на тему сахарного диабета.

Мероприятие пройдёт в отделении профилактики (улица Кузбасской Дивизии, 22). Участие бесплатное.

Участники получают информацию о типах диабета, механизмах его развития, особенностях течения и возможных осложнениях. В школе обучают техникам самоконтроля, включая измерение уровня сахара в крови, что позволяет лучше понимать свою болезнь.

«В школе вы получаете поддержку и общение с другими людьми, которые сталкиваются с похожими проблемами, учитесь справляться с психологическими аспектами жизни с диабетом. И конечно, профилактика осложнений: в школе обучают методам предотвращения и раннего выявления осложнений, таких как диабетическая стопа, болезни сердца и проблемы с глазами», – добавили организаторы.

Получить консультацию и предварительно записаться можно в кол-центре поликлиники по номеру телефону 29-90-28.

Отметим, «Школы сахарного диабета» организованы и оснащены благодаря федеральной программе «Борьба с сахарным диабетом».

Ранее сообщалось, что «Школа сахарного диабета» начала свою работу в Пушкиногорском районе.